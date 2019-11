Olhanense somou única vitória algarvia no Campeonato de Portugal

Comandados de Vasco Faísca continuam na liderança isolada da competição.

O Olhanense recebeu e venceu o Sacavenense ontem, domingo, 17 de novembro, em partida a contar para a 11ª jornada do Campeonato de Portugal.

A turma de Olhão acabou por conseguir a vitória com um golo de Caleb, na conversão de um castigo máximo, mantendo assim a liderança com quatro pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Real SC.

Nas outras partidas a envolver clubes algarvios, os resultados não seguiram esta senda positiva.

O Armacenenses recebeu o Alverca e sucumbiu a uma derrota por 1-3. José Semedo abriu a contagem para os ribatejanos aos 43 minutos, mas Pedro Rodrigues ainda conseguiu empatar a contenda antes do intervalo, ao minuto 45.

No entanto, na etapa complementar, o Alverca acabou por se superiorizar e chegar à vitória com os golos de Ronaldo (53′) e novamente José Semedo (70′). Com este resultados, os azuis de Armação de Pêra estão na 11ª posição, com 13 pontos.

Em Lagos, no duelo algarvio da jornada, Esperança e Louletano empataram a uma bola.

João Sousa abriu o ativo para os visitantes, nos últimos momentos da primeira metade. Mas, quando o jogo estava perto de cair para a equipa de Loulé, já nos descontos da partida, Lamine empatou e garantiu um ponto para os lacobrigenses.

O Louletano mantém o 4º lugar, com 21 pontos, enquanto o Esperança de Lagos está em pior situação, na penúltima posição, com 8 pontos.