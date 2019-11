Oito valentes sertanenses despacharam da Taça um Farense displicente

Leões de Faro facilitaram bastante na 4ª eliminatória da Taça de Portugal, na Sertã, e acabaram vergados a uma derrota escandalosa por 2-1, frente a um adversário do Campeonato de Portugal que, com menos três homens, virou o resultado.

O Farense apresentou-se em campo com algumas alterações ao 11 habitual – Daniel Fernandes, Miguel Bandarra, Rafael Vieira, Bura e Irobiso alinharam de início nos lugares que geralmente pertencem a Hugo Marques, Matheus Silva, Luís Rocha, Filipe Melo e Mayambela.

A primeira chance pertenceu aos algarvios, logo aos 5 minutos. Miguel Bandarra bateu um canto de mangas arregaçadas pela esquerda do ataque, e Rafael Vieira cabeceou ao lado.

Mas ao minuto 11 o Farense apanhou um grande susto! Ka Semedo, na entrada da área, rematou, com a defensiva algarvia a desviar a bola e a quase trair Daniel Fernandes.

Fabrício Simões tentou abrir o ativo por duas vezes, ao minuto 24, mas pela frente encontrou um muro chamado Leandro Turossi, guardião que já alinhou pelo Olhanense.

Pouco depois, foram mesmo os algarvios a dar marcha ao marcador, ao minuto 31. Ryan Gauld comandou a orquestra e abriu para Irobiso, que isolou Fabrício Simões. O goleador brasileiro, completamente solto, atirou para o fundo da baliza.

A equipa de Faro tentou aumentar a vantagem e ao minuto 42 Irobiso perdeu uma grande oportunidade, quando o seu remate foi interceptado e esbarrou na trave sertanense, ficando tudo na mesma para o intervalo.

No início da etapa complementar, o Farense ficou em superioridade numérica. Foi ao minuto 52, quando Sana Gomes, que já tinha cartão amarelo, fez falta sobre Fábio Nunes e viu a segunda cartolina, com o consequente vermelho.

Com mais um jogador em campo os algarvios viram Fabrício Isidoro a falhar um golo cantado ao minuto 65, quando completamente isolado atirou ao lado da baliza dos anfitriões.

O mesmo Fabrício Isidoro, quatro minutos depois, voltou a dispor de soberana oportunidade mas Leandro Turossi negou o golo algarvio com uma grande defesa.

Quando não foi Turossi a evitar o tento algarvio, foi Tito Júnior, que com o joelho evitou em cima da linha o sucesso do cabeceamento de André Vieira.

O Sertanense ficou reduzido a nove jogadores com a expulsão de Ka Semedo ao minuto 82, também por acumulação de amarelos. No entanto, nem isso impediu que o empate chegasse, de forma surpreendente, em cima do minuto 90.

Foi Marquinhos, no coração da área, a aproveitar as imensas facilidades concedidas pela defensiva algarvia (e por Daniel Fernandes…) e a levar a partida para o prolongamento. Na sequência dos festejos, Doukore foi expulso com um cartão vermelho direto, deixando o Farense com mais três jogadores em campo.

A equipa algarvia estava completamente irreconhecível e, no tempo extra, consumou-se mesmo a surpresa. Na sequência de um canto, Rafael Vieira marcou na baliza errada, e colocou o Sertanense na frente da contenda, ao minuto 93.

Com três jogadores a menos, o Sertanense tentou de todas as formas quebrar o ritmo da partida e manter o Farense afastado da sua baliza.

E a verdade é que os algarvios, mesmo com várias aproximações à área adversária, não conseguiram criar qualquer lance de grande perigo e acabaram mesmo por perder o jogo, dizendo adeus à Taça de Portugal, que fica sem representantes algarvios.

O Farense volta à realidade da LigaPro no próximo sábado, dia 30, às 11h00, recebendo o Desportivo de Chaves.