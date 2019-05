Oitava Mostra de Juventude de Olhão decorre até final de maio

Já está a decorrer a oitava edição do Mostra-te – Mostra de Juventude de Olhão. A iniciativa do município, através da Casa da Juventude, leva os jovens a mostrarem os seus talentos nos principais palcos da cidade até 31 de maio.



«É aqui que os jovens olhanenses podem dar-se a conhecer. O Mostra-te, que criámos há quase uma década, serve para darmos oportunidade a quem quer mostrar os seus talentos e seguir os seus sonhos», exortou o presidente do Município de Olhão, António Miguel Pina, que presidiu à abertura oficial do evento, na quarta-feira, 1 de maio.

António Miguel Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Numa tarde aprazível, na esplanada da República 14, para além de ter sido apresentado todo o programa do evento, foram também exibidas mensagens de incentivo aos que participam nesta edição, por parte olhanenses de sucesso, que seguiram os seus sonhos, como o DJ Pete Tha Zouk, o realizador André Badalo ou o cartoonista Miguel Mendonça.



Como fez questão de referir o autarca olhanense, «estes são bons exemplos de quem seguiu os seus sonhos e triunfou. É bonito ver gente de Olhão que faz furor a nível mundial», elogiou António Miguel Pina, para quem esta edição do Mostra-te é uma excelente oportunidade para continuar a descobrir jovens talentos. A Versus Tuna, da Universidade do Algarve, e o DJ olhanense King Bizz animaram a tarde.



O Mostra-te prossegue com atividades todos os dias até final de maio, onde será possível participar em diversas aulas abertas, ver exposições e filmes, conversar com autores, praticar desporto ou fazer e ouvir música. O programa pode ser consultado aqui.