Oficina em Cacela ensina miúdos e graúdos a «Trabalhar a pele»

Artesão Fernando Gonçalves orienta esta oficina no Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIPC).

O CIIPC, em Santa Rita, recebe no domingo, dia 19 de janeiro, entre as 15h00 e as 17h30, uma Oficina que ensinará os presentes a «Trabalhar a pele».

Sob o mote «Vamos criar uma carteira e uma pulseira», este momento prático é destinado «a miúdos e graúdos».

O trabalho da pele e do couro para fazer calçado, vestuário ou correias e outros apetrechos para os animais é quase tão antigo como a história do homem.

«No sul de Portugal somos certamente herdeiros de saberes e técnicas deixadas pela presença islâmica. Sapateiros e correeiros eram alguns dos artesãos que no passado se dedicavam a estes trabalhos», explica a organização.

Nesta oficina, os participantes vão conhecer um pouco da história dos trabalhos em pele, conhecer os materiais e técnicas utilizadas e, orientados pelo Mestre Fernando Gonçalves, lançam-se na elaboração de 2 peças simples: uma pequena carteira e uma pulseira.

As inscrições têm um custo de 7 euros por pessoa, ou 12 euros por conjunto de adulto e criança, revertendo diretamente para o orientador da atividade. Podem ser feitas no CIIPC, no edifício da antiga Escola Primária de Santa Rita. Mais informações podem ser obtidas pelo 281 952 600 ou através de e-mail.