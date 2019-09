Odiana organiza visita turística às salinas e Spa mineral de Castro Marim

Estão abertas as pré-inscrições para mais um workshop de turismo criativo nas Salinas Tradicionais em Castro Marim.

A Odiana vai realizar a quarta edição do «Workshop de Salinas Tradicionais», sendo que é a oportunidade ideal para descobrir, o saber tradicional usado durante séculos na extração de sal, e sentir a natureza nas salinas.

Conhecer como se produz o sal numa visita turística que oferece a possibilidade de recolher o sal/flor sal artesanalmente.

Para finalizar a experiência, haverá oportunidade de flutuar no spa salino, um banho de sais minerais e aplicação de argila da salina.

A data prevista para o workshop é dia 13 de setembro, das 16h00 às 19h00, na Salina da Barquinha em Castro Marim, sob a organização da Associação ODIANA.

O limite mínimo de participantes para a realização do workshop é de quatro pessoas e máximo de oito pessoas.

Reunidas estas condições os participantes, por ordem de inscrição, irão receber um email de confirmação e NIB para pagamento prévio obrigatório de 30 euros.

Não havendo um número mínimo de participantes, a Odiana reserva-se ao direito de alterar a data do workshop, sempre em articulação com os inscritos interessados.

No primeiro semestre de 2019, a Odiana lançou um questionário sobre turismo criativo no sentido de auscultar os interesses da população para a formalização de Workshops identitários e criativos.

Nesse âmbito, e face à larga adesão, tanto por residentes como por visitantes, entre os ateliers mais procurados, está mais uma vez o workshop de salinas tradicionais que lança a sua quarta edição.

Esta atividade decorre no seguimento do projeto da Odiana «Oficinas do Saber Tradicional», em estreita colaboração com a Cooperativa Terras de Sal e com a empresa «Água Mãe».

O objetivo é a revitalização turística das atividades tradicionais do Baixo Guadiana através de experiências únicas que atraiam mais turistas e envolvam a comunidade local na cultura identitária do Baixo Guadiana.

A salientar que esta iniciativa está inserida no projeto CREATOUR, que pretende pilotar uma agenda de investigação centrada no turismo criativo em pequenas cidades e áreas rurais.

O CREATOUR é coordenado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e tem como parceiros o CIDEHUS da Universidade de Évora, o CIEO da Universidade do Algarve, o DINÂMIA’CET-IUL do ISCTE-IUL e o Lab2PT da Universidade do Minho. É financiado pelo Programa de Atividades Conjuntas (PAC) do Portugal 2020.

A pré-inscrições pode ser feitas aqui.