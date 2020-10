Odiana lança folheto atualizado do Percurso do Cerro do Bufo

Folheto é lançado em iniciativa conjunta com a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA.

Após a recente requalificação e apetrecho deste trilho com um observatório de aves, a Associação Odiana disponibiliza agora o folheto atualizado do trilho do Cerro do Bufo, uma ferramenta de bolso com um layout atual e um caráter informativo e promocional.

O folheto, que contém desde um mapa detalhado e atualizado, os acessos e respetivas coordenadas e as espécies de avifauna mais representativas por sazonalidade, já se encontra disponível para download aqui.

Pode ainda encontrar o folheto, impresso, nas instalações da Odiana ou no Centro Interpretativo da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA.

Recorde que o trilho do Cerro do Bufo foi alvo de uma intervenção de requalificação e infraestruturação que a Odiana levou a cabo no último ano, na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA). Esta intervenção contemplou a substituição de totens direcionais, a colocação de dois painéis, uma mesa interpretativa e, por último, a instalação de um observatório de avifauna.

O Percurso do Cerro do Bufo é público, ao ar livre, de modalidade pedestre ou ciclável, linear e com uma distância de cerca de 10,5 quilómetros (ida e volta).

É um percurso de excelência para birdwatching, sendo que entre as aves mais assíduas encontramos o flamingo, garça-real, cegonha-branca, perna-longa, pato-real e alfaiate.

Esta foi uma iniciativa da Associação Odiana, através do seu projeto VALAGUA, levada a cabo com a colaboração do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e com o apoio dos municípios de Alcoutim e Castro Marim.