Odiana concluiu trabalhos de melhoria da Grande Rota do Guadiana

No decorrer do projeto de Valorização do Interior do Baixo Guadiana (VALINTUR), a Odiana já concluiu os trabalhos de melhoramento que incluíram reforço de sinalética, limpeza dos troços e redefinição pontual do traçado da Grande Rota do Guadiana (GR15), bem como a revitalização da Rede de Percursos Pedestres do Baixo Guadiana implementados desde 2004.

Os serviços contratados para este efeito incluíram a aquisição e fixação/recolocação de painéis informativos, placas direcionais, postes para suporte de marcação, trabalhos de limpeza e desmatação de trilhos/veredas, e pintura de marcas de sinalização sobre suportes naturais ao longo do traçado de ampliação da GR15 e da requalificação da Rede de Percursos.

Para além dos trabalhos de manutenção, foram efetuadas quatro alterações ao traçado inicial da GR15, nomeadamente nos setores 1 e 4. Estas alterações são fruto da auscultação das entidades que trabalham no terreno, bem como de usuários assíduos desta rota.

Pretendeu-se com esta redefinição «prestar segurança, conforto e maior usufruto do traçado da GR15 em termos paisagísticos».

Foram ainda efetuadas alterações numa zona alagadiça que agora, não obstante a época de chuvas, irá permitir passagem aos utilizadores do percurso de forma mais confortável.

Por fim, foi consignada uma ampliação do traçado inicial (junto à Alfândega) que agora acresce até ao Complexo Desportivo, local frequentado por milhares de atletas, permitindo portanto maior visibilidade da GR15. Tratou-se de um investimento global de 45755,00 euros.

Recorde-se que o projeto VALINTUR é uma iniciativa da Odiana, com candidatura aprovada no âmbito da Linha de Apoio à Valorização do Interior do Programa Valorizar, promovido pelo Turismo de Portugal.