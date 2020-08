Odiana alerta para os perigos do calor nos montes de Castro Marim

Equipa do CLDS 4G Castro Marim (Com) Vida já está a dar os primeiros passos no terreno, percorrendo os montes da serra castromarinense.

Durante o mês de agosto, a equipa CLDS 4G da Odiana está a levar a cabo ações de sensibilização com duplo objetivo, junto da população idosa do concelho – por um lado, informar e sensibilizar sobre os cuidados a ter com a exposição solar na 3ª idade e, por outro lado, quebrar o isolamento dos idosos, agravado pela pandemia COVID 19.

A calendarização desta ação é feita em concordância com o circuito da Unidade Móvel de Saúde castromarinense e decorre às segundas, terças e sextas-feiras, de modo a evitar receio ou sentimentos de insegurança por parte dos seniores.

Trata-se da primeira ação do CLDS 4G no terreno, junto de uma população fragilizada. Na visita, todos os idosos recebem um kit de sensibilização constituído por um chapéu de palha, um leque, uma amostra de protetor solar e um folheto.

São feitas ainda recomendações específicas abordando a desidratação, a alimentação e vestuário adequados e a importância da proteção solar.

Esta ação de sensibilização contou com o apoio, através de amostras de protetor solar, da Farmácia Carrilho, em VRSA, da Farmácia Internacional, em Monte Gordo, da Farmácia Avenida, em Altura e da Farmácia Cacela, em Vila Nova de Cacela.

A «Ação de Informação e Sensibilização para Cuidados a ter com a Exposição Solar na 3ª Idade» enquadra-se na Atividade 7 «Sénior Informado e em Segurança», e é uma iniciativa do projeto CLDS 4G «Castro Marim (COM)Vida», cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.

Recorde-se que este novo projeto «pretende contribuir para minimizar a exclusão social dos grupos de maior fragilidade social, nomeadamente crianças, jovens e suas famílias, idosos e pessoas com deficiência e/ou incapacidade».