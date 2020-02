Obras obrigam a corte de água no Cerro de São Miguel (Silves)

Execução de ligações em conduta leva a corte de água durante sete horas.

A Câmara Municipal de Silves (CMS) informou que no próximo dia 13 de fevereiro (quinta-feira), entre as 9h00 e as 16h00, será interrompido o fornecimento de água na zona do Cerro de São Miguel (freguesia de Silves).

A autarquia explica que «este corte deve-se à necessidade de realização de ligações do troço da conduta de água executada para substituição da existente, assim como ligação dos respetivos ramais de água. Aquando da reposição do abastecimento poderão ocorrer variações de pressão e caudal».

Acrescenta a edilidade que «serão tomadas todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente, pelo que a CMS agradece a melhor compreensão dos munícipes e utentes do sistema pelos transtornos causados».

Para esclarecimento de qualquer dúvida ou obtenção de informações adicionais a Câmara Municipal disponibiliza o contacto telefónico do Piquete de Águas: 964 013 526.