Obras de saneamento doméstico em Algoz cortam trânsito

A Câmara Municipal de Silves (CMS) informa que a circulação de trânsito da Rua do Alto do Palmeiral, em Algoz, será interrompida desde a interceção da Rua Prof. António Nunes Carneiro (acesso à Junta de Freguesia) até à Rua do Ribeiro, no próximo dia 21 de junho, domingo, entre as 7h30 e as 13h30.

O condicionamento decorre da necessidade de execução de um ramal de saneamento doméstico.

«Serão tomadas todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente», pelo que a CMS «agradece a melhor compreensão dos automobilistas pelos transtornos causados».