Obras cortam trânsito na Rua Bartolomeu Dias em Armação de Pêra

Na próxima segunda-feira, dia 9 de novembro.

A Câmara Municipal de Silves (CMS) informa que durante o dia 9 de Novembro, segunda-feira, serão realizados trabalhos de renovação de equipamentos na Estação Elevatória de Águas Residuais de Armação de Pêra, que se encontra implantada sob a Rua Bartolomeu Dias, junto ao cruzamento com a rua Dr. Manuel Arriaga.

A realização destes trabalhos obrigará à interrupção do tráfego rodoviário na rua Bartolomeu Dias, no período compreendido entre as 9h00 e as 17h00.

A autarquia propõe «o trajeto alternativo através da Via Dorsal de Armação de Pêra / Rua José Prudêncio Vieira».

«Serão tomadas todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente, pelo que a CMS agradece a melhor compreensão dos munícipes e utentes pelo transtorno causado». afirma o município.