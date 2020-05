Obras condicionam trânsito na Ponte de Silves durante uma noite

Será feita uma intervenção na conduta de abastecimento de água.

A Câmara Municipal de Silves (CMS) informa que o acesso rodoviário à ponte sobre o rio Arade (EN124-1), em Silves, estará condicionado entre as 20h00 do dia 26 de maio, terça-feira, e as 7h00 do dia seguinte, 27 de maio.

O condicionamento decorre «da necessidade de desativação da conduta de abastecimento existente e instalação de três condutas de abastecimento de água e um coletor de drenagem de águas residuais no âmbito da empreitada de Passagem de Condutas de Abastecimento de Água e Esgotos sobre o Rio Arade».

Esta intervenção, «que não implicará o corte no abastecimento de água, decorrerá em três fases e implicará o corte alternado de uma via de circulação, mantendo-se garantida a circulação do trânsito em ambos os sentidos», explica a autarquia.

Serão tomadas «todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente, pelo que a CMS agradece a melhor compreensão dos automobilistas pelos transtornos causados», referiu a Câmara Municipal em nota de imprensa.