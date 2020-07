Intervenção contemplou várias valências da estrutura.

Já está concluída a obra de intervenção de requalificação do Portinho de Arrifana, no concelho de Aljezur, da responsabilidade da Sociedade POLIS. O investimento rondou os 580 mil euros, tendo o município participado com cerca de 25 por cento (cerca de 154 mil euros) do total da obra, sendo os restantes 75 por cento financiados pelo programa Mar 2020.

A intervenção contemplou a rampa varadouro do Portinho, que estava «em péssimas condições para os pescadores poderem desenvolver o seu trabalho», tendo sido também reforçado o molhe, com a deslocação e colocação de mais pedras de grande porte, assim como a intervenção/consolidação no próprio paredão do molhe, criando assim condições de mais segurança e proteção às embarcações.

Ainda foi pavimentada e impermeabilizada uma área extensa, na zona onde são colocadas embarcações para reparar, e outros equipamentos, sendo também de registar a intervenção nas escadas de acessos com respetivos corrimãos de proteção e a limpeza e manutenção dos fundos da bacia do Porto.

Para a Câmara Municipal de Aljezur, «esta é uma obra que dá a esta comunidade piscatória de Arrifana mais e melhores condições de segurança e mais e melhores condições de trabalho, encontrando-se finalizada mais uma importante intervenção na lista das intervenções previstas para este território de Aljezur, no âmbito da POLIS».

A autarquia destaca ainda o sei «esforço e a criação de mais condições, neste caso para a comunidade piscatória, dando os parabéns à Associação de Pescadores de Arrifana e Costa Vicentina pela empenho e apoio sempre presente, no decorrer da mesma».