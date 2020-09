«O Homem do Fogo» vem a São Brás sensibilizar para prevenir incêndios

«Na prevenção de incêndios entramos todos em cena». Este é o mote para o espetáculo «O Homem do Fogo», que será apresentado este sábado, dia 26 de setembro, às 21h30, no Jardim da Verbena, em São Brás de Alportel.

A sessão, que conta com a presença da Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, tem como grande objetivo modificar, através da arte, os comportamentos de risco das populações face ao uso do fogo.

«O Homem do Fogo» insere-se no projeto «Não brinques com o fogo», lançado este ano, fruto da parceria entre a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e o Ministério da Cultura, e tem como objetivo sensibilizar as populações e mobilizar as pessoas para a mudança de comportamentos relativos ao uso do fogo.

São Brás de Alportel é o único concelho da região a receber esta iniciativa, que conta com o apoio local do município e da freguesia. Trata-se de um espetáculo multidisciplinar que recorre à animação com areia, música e palavra para transmitir uma mensagem de prevenção e cuidado para com as pessoas e as florestas.

Criado a partir de um conto tradicional chinês, esta história transporta-nos para o princípio dos tempos, quando o tempo ainda não era tempo, quando o Homem foi criado e o fogo foi descoberto.

O município lembra que «está nas mãos de todos contribuirmos para um Portugal protegido de incêndios rurais graves. O projeto «Não Brinques com o fogo» insere-se também nas múltiplas iniciativas que a campanha Portugal Chama. Por Si. Por Todos tem vindo a desenvolver, recolhendo com unanimidade o apoio de cidadãos, municípios e entidades públicas e privadas».