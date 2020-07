Lançamento de um filme motivacional protagonizado pelos influencers de viagens portugueses Raquel e Miguel, que alcançaram sucesso internacional entre as centenas de milhares de seguidores da página de Instagram Explorerssaurus.

A nova fase da campanha «O Algarve fica-te bem», promovida pelo Turismo do Algarve para motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem das férias do verão 2020 na região, reforçando a confiança na marca Algarve e a notoriedade do principal destino turístico do país.

«Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso. Vem, o Algarve fica-te bem!», descreve a publicação do Turismo do Algarve nas redes sociais.

Em apenas três dias – e somente no mercado nacional – o filme conta já mais de 120 mil visualizações no conjunto das redes associadas à campanha. Só a página do destino no Facebook regista 226 mil pessoas alcançadas e mais de um milhar de partilhas, fazendo deste um dos vídeos promocionais com mais interações naquele canal.

A autoria do conceito, claim, produção e realização do vídeo da campanha «O Algarve fica-te bem» é da New Light Pictures, sendo que a versão mais longa do filme também já está online em língua Espanhola.

Focada no social media advertising e direcionada para os públicos-alvo não residentes na região, além de Portugal e Espanha a campanha também decorrerá nos outros grandes emissores de turistas para o Algarve, como a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e o próprio Reino Unido.

Foram também desenvolvidas versões curtas de 14 segundos, em Português, Espanhol, Alemão, Francês e Inglês, para serem promovidas no Instagram, Facebook e YouTube, aumentando assim o alcance dos vídeos nas redes sociais.

A campanha tem a duração de um mês e arrancou com a publicação de vários posts bilíngues (Português e Inglês) no Instagram @explorerssaurus_, que rapidamente somaram milhares de gostos e comentários (fotos aqui e aqui e o filme aqui).