Nuno Lopes, The Gift e muitos mais dão brilho ao Albufeira Summer Live

Quatro datas, oito localizações «de cortar a respiração» e vários artistas de renome prometem fazer do Albufeira Summer Live «um dos eventos mais badalados neste verão», para seguir online.

Kura, Pete Tha Zouk, Diego Miranda, Wilson Honrado, DJ China, Luizinho, Jay Martin e Bubba Brothers são alguns dos nomes que irão passar pelo Albufeira Summer Live. Trata-se de uma campanha de promoção desenhada pelo município de Albufeira, para acompanhar exclusivamente online, nos dias 17 e 31 de julho, e ainda 7 e 20 de agosto.

Esta ação traduz-se num conjunto de quatro eventos para acompanhar em diversas plataformas stream. Além dos nomes acima mencionados, destaque para duas atuações «inéditas e porventura irrepetíveis»: Nuno Lopes, que brilha a larga escala na série White Lines da Netflix, também conhecido por algumas atuações enquanto DJ. O ator aceitou o convite do município para atuar a bordo de um embarcação marítimo-turistica, num passeio que envolverá cerca de uma centena de embarcações; juntam-se ainda os The Gift, que aceitaram o desafio e atuam num cenário surpresa criado especificamente para este momento, «naquilo que é certamente um momento único num cenário exclusivo».

Em todas as atuações, haverá surpresas visuais e musicais, como que a recordar que Albufeira, apesar das restrições da atividade turística, está bem presente e faz parte do imaginário de quem pretende viver umas boas férias balneares.

É precisamente esse «o objetivo do município» que, para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, «não pode deixar de investir naquilo que é a promoção das suas paisagens, da animação, da alegria e felicidade que a atividade turística proporciona aos que nos visitam».Para o autarca, «esta iniciativa serve, não só para promover o destino, mas também para levar àqueles que este ano, pelas mais diversas razões, não nos podem visitar, um pouco daquilo que é o nosso concelho, no interior e no litoral, com as suas cores e paisagens únicas», acrescentando ainda estar «muito expectante relativamente a esta iniciativa que é diferenciadora e, pensamos, terá um forte impacto em quem verdadeiramente gosta de Albufeira».

A produção garante que «os meios envolvidos na captação de imagens irão permitir um estilo de realização dinâmico e apelativo, que privilegia a beleza natural do concelho e das áreas envolventes, onde foi idealizado um cenário diferenciador com o complemento de equipamentos audiovisuais para cada atuação. Um evento à altura do estatuto de Albufeira enquanto principal destino turístico da região».