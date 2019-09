«Novos» Menires de Vila do Bispo expostos no Centro Cultural

Os «Novos» Menires de Vila do Bispo é o nome da exposição que irá estar patente no Centro Cultural de 30 de setembro a 8 de novembro.

A mostra reúne um conjunto de 51 peças artísticas inspiradas nos menires pré-históricos do Neolítico, realizadas pelas crianças nas aulas da Atividade de Enriquecimento Curricular – Conhecimento do Património Local de Vila do Bispo – ano letivo 2018/2019, no âmbito do projeto «Faz o teu Próprio Menir».

Esta exposição é o culminar do trabalho desenvolvido ao longo de três semanas, onde as crianças foram incentivadas a produzir novas esculturas inspiradas nos menires, pintadas com novos motivos decorativos, contando para tal com o apoio artístico da escultora Tineke Smit.

Os trabalhos artísticos elaborados com a técnica «papel machê» foram realizados em grupo, tal como na Pré-história eram obras coletivas produzidas pela comunidade.

Para o efeito, foram reaproveitados materiais como garrafas e garrafões de plástico e muito, muito papel de jornal, sensibilizando as crianças para as boas práticas cívicas e ambientais da reciclagem.

No final desta iniciativa as obras serão oferecidas pelas crianças a diversas instituições locais, na pessoa dos seus representantes, designadamente a todas as escolas e salas de aulas do concelho, Lares e Centros de Dia, entre outros.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Vila do Bispo.