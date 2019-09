Obra do novo Terminal Rodoviário de São Brás já foi adjudicada

Município de São Brás de Alportel dá mais um importante passo na área da mobilidade com a assinatura do contrato de adjudicação para a construção do novo Terminal Rodoviário «Circular».

O contrato foi assinado ontem, quinta-feira, dia 26 de setembro, no culminar da Semana Europeia da Mobilidade, pelo presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro.

Esta infraestrutura, de «extrema importância na área da mobilidade concelhia e respetivas ligações regionais», vai ser construída junto à Circular Norte, nas proximidades da Rotunda do Centenário.

A empreitada inclui a construção de um terminal rodoviário com três pistas de embarque, parqueamento total para sete autocarros, parque de estacionamento para 27 viaturas ligeiras, um edifício de apoio com sala de espera, bilheteira e casas de banho e vias de circulação, arranjos exteriores e iluminação pública.

A obra foi adjudicada ao consórcio de empresas composto por José de Sousa Barra & Filhos, Lda. e Rolear On-Soluções de Engenharia S.A, por 494163,45 euros, IVA incluído. O prazo de execução é de 365 dias.

O projeto será cofinanciado por fundos comunitários no âmbito do programa PAMUS – Plano Para a Ação e Mobilidade Urbana Sustentável. O início das obras será marcado após a obtenção do visto do Tribunal de Contas.

Esta obra constitui «um importante avanço na execução do Plano Municipal de Mobilidade do concelho de São Brás de Alportel, que tem sido desenvolvido no concelho e vai permitir maior qualidade e conforto aos utilizadores, de modo a contribuir para a promoção da utilização dos transportes coletivos».