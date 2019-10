Novo Parque de Feiras e Exposições de Messines inaugura domingo

A abertura será oficializada no próximo domingo, dia 27 de outubro, às 16h30. Banda de rock algarvia Íris fazem a festa.

O Parque de Feiras e Exposições de São Bartolomeu de Messines (espaço multiusos) ocupa uma área de 15000 metros quadrados e encontra-se concebido e estruturado numa perspetiva multiusos, assegurando a realização de feiras, exposições, espetáculos e atividades diversas de natureza lúdico-recreativa.

De salientar que o Parque está equipado com uma área de estacionamento automóvel de 530 lugares, dos quais 180 se localizam a sul do eixo principal de acesso. Há também 146 lugares para tendas, espaços verdes, numerosas plantações, linha de água com bacias de retenção rodeadas de vegetação, circuito de manutenção física e variado mobiliário urbano.

A zona do palco é completada por módulos de camarins e instalações sanitárias. O parque encontra-se também dotado de todas as infraestruturas subterrâneas (redes de águas, esgotos, pluviais, telecomunicações e sistema de deteção de incêndios) e aéreas (iluminação pública).

A cerimónia de inauguração do novo equipamento culminará em festa, com a atuação do Clube da Batucada da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, às 16h45, e de um concerto da banda algarvia Iris, às 17h00.

A concretização desta obra, que significou um investimento a rondar os 981 mil euros, satisfaz um antigo desejo da freguesia de Messines, «constituindo uma nova centralidade na vila, afirmando-se como motor de dinamização económica e social e reforçando a atratividade e competitividade do centro urbano.

Aos moradores próximos do parque, o município de Silves agradeceu «toda a colaboração e compreensão por ocasião da realização das feiras mensais nas ruas envolventes, durante a execução das complexas obras, cujos sacrifícios e transtornos causados foram justificados e compensados pelo interesse geral e pela enorme mais-valia deste novo espaço».