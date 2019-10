Novembro terá automobilismo e BMX na Cidade Europeia do Desporto

São muitas as propostas desportivas ao longo do próximo mês em Portimão, sobretudo no que toca aos bólides de quatro rodas, começando logo nos dias 1 e 2 com o Rallye Casinos do Algarve, com a realização da super-especial Cidade Europeia do Desporto 2019.

Esta super-especial disputa-se a partir das 15h00 de 2 de novembro, sábado, na Rotunda Salgueiro Maia. De seguida, os melhores pilotos serão consagrados durante a cerimónia de pódio e entrega de prémios, marcada para as 17h00 no Hotel Algarve Casino da Praia da Rocha, estando também previsto o desfile dos vencedores.

Ainda neste fim-de-semana alargado, de 1 a 3 de novembro, o Autódromo Internacional do Algarve volta a ser palco do Algarve Classic Festival, que ganhou uma importância capital no circuito europeu de eventos deste género, sendo esperadas mais de 300 equipas e 500 pilotos provenientes de todo o mundo.

São de referir igualmente nesta vertente desportiva o ISDE Enduro Internacional Six, a disputar no Autódromo Internacional de 11 a 16 de novembro, assim como o Rali Cidade de Portimão, que se realizará a 16 e 17 de novembro pelas estradas do concelho, sem esquecer a Corrida de Carrinhos de Rolamentos e a final sul do Circuito Nacional TRikeSpeed em Triciclo (ambas no dia 24 de novembro na Mexilhoeira Grande), «as quais prometem muita diversão», contando com os apoios da Junta de Freguesia local e do Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense.

Na primeira semana de novembro haverá ainda, na Cidade Europeia do Desporto (CED 2019), o Torneio Nacional Inter Bombeiros Voluntários, a decorrer de 1 a 3 do referido mês no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, e a Taça do Mundo de Damas, etapa internacional em damas clássicas portuguesas, brasileiras e russas, cuja 5ª edição no nosso país contará com a presença de 40 participantes e dez acompanhantes, em representação de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Espanha, Rússia, Malta, Letónia, Portugal, Israel, Cazaquistão e Holanda. A prova tem lugar na Casa Manuel Teixeira Gomes.

Outro dos destaques do mês passará também pelo Troféu de Portimão – Cidade Europeia do Desporto em BMX, que se disputará nos dias 9 e 10 no Parque da Juventude, que inclui uma clínica e sessões de treino a cargo de Romain Mayet, campeão francês de Time Trial 2019, vice-campeão europeu em 2014 e campeão do mundo na modalidade Four Cross (4x) já neste ano.

Outros pontos altos da programação vão ser o 30º Open Cidade de Portimão PM – Seniores Masculinos e Femininos (8 a 10 de novembro, no Complexo Municipal de Ténis), a 9ª prova da 20ª Taça de Precisão de Aterragem (dias 9 e 10 no Aeródromo Municipal de Portimão) e a 1ª Taça Trail Cidade de Portimão 2019 (10 de novembro na zona do Morgado de Arge).

Realce também para a International Golf Pairs Competition Portimão 2019 – World Final (19 a 23 de novembro, no Penina Hotel & Golf Resort), o Portimão International Dance Festival (dia 23 no Portimão Arena) e as finais do Convívio Nacional Intermunicipal em Futsal (mesmas datas no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal).

Saúde e Desporto

Por seu turno, a segunda edição das Jornadas Sociais de Portimão tem como tema de abordagem as políticas e práticas em rede, sob o mote «Saúde e o Desporto», decorrendo a 22 de novembro nas instalações do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Ao longo do dia, os trabalhos serão divididos em dois painéis («Saúde e Desporto – Pais e Filhos» e «Desporto, Envelhecimento e Demências»), a debater por diversos especialistas.

Na área da formação, que é uma das apostas da CED 2019, destacam-se as ações «Gestão de Eventos Desportivos», com a participação de Elsa Pereira (Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve), marcada para 11 de novembro no Museu de Portimão e «Multidisciplinaridade no Desporto», com a participação de António Gaspar, da Federação Portuguesa de Futebol (dia 23 na Biblioteca Manuel Teixeira Gomes).

Por seu turno, a Casa Manuel Teixeira Gomes recebe a 14 de novembro o debate «Qual o impacto da Cidade Europeia do Desporto na comunidade?», numa organização da associação Teia d’Impulsos.

Referência final para alguns eventos de índole nacional, como são o Congresso de Triatlo (dias 22 e 23 na Casa Manuel Teixeira Gomes e no auditório do Portimão Arena) e a Gala Anual do Triatlo (23 de novembro no TEMPO), ambos da responsabilidade da Federação Portuguesa de Triatlo, bem como o Congresso Nacional da Corrida (30 de novembro no auditório do Museu de Portimão), organizado pela Federação Portuguesa de Atletismo.