Nova Junta de Freguesia de Armação de Pêra está pronta a inaugurar

Investimento ascendeu aos 700 mil euros.

O edifício da Junta de Freguesia de Armação de Pêra será inaugurado no dia 1 de março, às 17h00. O programa comemorativo tem início com a Banda da Sociedade Filarmónica Silvense, que fará uma arruada pela vila (às 16h30), saindo da Fortaleza em direção ao novo edifício, que se localiza junto ao Mercado e ao lado da antiga Escola Primária.

Após o ato oficial de inauguração deste novo equipamento (que contempla o descerramento da placa de inauguração e uma visita oficial às novas instalações), a cerimónia culminará com dois momentos musicais distintos no exterior do edifício (salvo se as condições meteorológicas não o permitirem).

O primeiro deles será interpretado pelo grupo Maresias, do Polo de Educação ao Longo da Vida de Armação de Pêra, projeto dinamizado pelo município de Silves. A este momento segue-se a atuação de Reflect, músico armacenense, que juntamente com o convidado Napoleão Mira, e acompanhados por músicos de Orquestra sob o comando do Maestro João Pedro Cunha, irão homenagear João de Deus, num espetáculo intimista, onde a mensagem, suportada por uma fusão entre Hip-Hop, Rock e Música Clássica, ganha nas palavras um papel de destaque.

De salientar que o novo edifício da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, cujo investimento suportado pela Câmara Municipal de Silves ascendeu aos 700 mil euros, é composto por dois pisos, com mais de 500 metros quadrados (m2) de construção, átrio de receção com pé-direito duplo, secretaria para cinco postos de trabalho, instalações sanitárias, gabinetes de trabalho, gabinete multiusos, sala de reuniões, sala de pessoal com copa, zonas de arquivo e de arrecadação, espaços e arranjos exteriores com lugares de estacionamento.

O edifício acomoda, também, uma ampla sala polivalente com uma área de 160 m2, que permitirá a realização de eventos de natureza cultural ou outros, e que se encontra equipada com modernos sistemas de som, controlo de iluminação, climatização e ventilação.