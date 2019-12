Nova Cortiça insolvente termina legado familiar de três gerações

Depois de um processo de layoff, foi hoje afixado no portão principal da fábrica o edital de publicidade da insolvência da Nova Cortiça, Indústria Cortiçeira SA, em São Brás de Alportel.

A insolvência, requerida pelo credor Algebra Capital Lda e outros, foi declarada no dia 13 de dezembro por sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo de Comércio de Olhão, no âmbito do Processo 1286/19.2T8OLH.

A ordem judicial designa também o dia 11 de fevereiro de 2020, às 14h30, para a realização da reunião de assembleia de credores.

Em declarações ao barlavento, António Goulart, coordenador da União dos Sindicatos do Algarve, disse ter acompanhado «até há alguns meses atrás, o processo de degradação da empresa, que chegou a ser um dos expoentes do Algarve, na forma como a indústria tradicional se podia reconverter e ser capaz de enfrentar novos desafios».

A empresa, que chegou a empregar diretamente mais de 70 pessoas a tempo inteiro, especializou-se na produção de discos de cortiça para o fabrico de rolhas para champanhe e de São Brás de Alportel saíram encomendas para os melhores fabricantes dos melhores espumantes do mundo..

No pico da atividade chegou a produzir 1,5 milhão de discos por dia. Como cada rolha leva dois discos, todos os dias 750 mil garrafas podiam ser seladas pela Nova Cortiça.

Nuno Gonçalves, do Sindicato dos Trabalhadores da Cerâmica, Cimentos e Similares, Construção, Madeiras, Mármores e Cortiças do Sul e Regiões Autónomas, disse desconhecer mais pormenores sobre esta insolvência, já que aquela estrutura sindical não tinha associados entre os trabalhadores desde 2013.

Ao barlavento, Marlene Guerreiro, vice-presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, disse que esta era uma empresa familiar que passou por várias gerações desde a fundação. Fez parte da história recente do concelho e de uma das suas principais atividades económicas, a fileira da cortiça.

A Nova Cortiça especializou-se em produzir discos para fazer rolhas de espumantes.

«Foi com profunda tristeza que recebi esta notícia. É uma grande perda para a economia do nosso concelho e da região», disse.

«Acho que nestas situações tão lamentáveis, nunca há um fator só» que possa explicar a falência.

«A Nova Cortiça foi altamente inovadora, quando se especializou em fazer discos para rolhas de espumantes. Sabemos no entanto que com o tempo, alguns mercados importadores têm vindo a ser tentados a trocar as rolhas de cortiça pelo plástico e por outros sucedâneos, o que certamente constitui uma crescente dificuldade à empresa».

«Creio que a crise terá também deixado as suas consequências, muitas vezes difíceis de recuperar, até porque houve anos em que pouco houve para celebrar e a venda de champanhe ressentiu-se», disse.

Também a aposta na marca Pelcor, que teve um enorme mediatismo e colocou a cortiça algarvia na ribalta internacional, terá sido um exigente desafio para a empresa de São Brás de Alportel.

«Gostaria contudo, neste momento, de enaltecer todo o percurso da Nova Cortiça que deixou uma marca singular na história da economia são-brasense e que nos merece consideração e respeito», sublinhou.

Sandra Correia, neta do fundador da Nova Cortiça e empreendedora da marca Pelcor.

A Nova Cortiça foi também muito inovadora ao abrir portas a visitas de turistas em pleno período de laboração, um nicho chamado turismo industrial, algo bastante inédito no Algarve.

«A fábrica, apesar de ter menos vendas e menos trabalhadores, tinha essa vertente a funcionar em pleno. Lamento que não tenham conseguido aguentar» a laboração.

Com esta vertente turística, a Nova Cortiça chegou a receber 10 mil visitantes por ano.

Por norma, eram visitantes na faixa etária dos 30 aos 65 anos, vindos sobretudo da Alemanha e dos país escandinavos que queriam conhecer de perto um dos produtos mais característicos de Portugal.

«É uma pena», lamenta a autarca.

«Acho que a falha, possivelmente, terá sido a especialização num único produto. Quando se colocam os ovos todos no mesmo cesto, corre-se um risco. Só muito tarde é que perceberam que podiam aproveitar os excedentes e os subprodutos de produção em triturado de cortiça. Se calhar, chegaram muito tarde a essa linha, em que já havia muita concorrência», opina.

«Há outra coisa importante a ter em conta quando se fala em cortiça. Há uma empresa que tem um monopólio em Portugal que faz o preço de compra e que está a eliminar todos os pequenos».

Marlene Guerreiro não perspetiva uma repetição desta situação, já que as poucas fábricas que ainda resistem no concelho «encontraram uma pequena fileira. Daquilo que conheço, fazem a preparação e vendem para outras fábricas» em complementariedade com as grandes.

Consternada om esta situação, a autarca endereça aos proprietários da empresa e a todos os trabalhadores uma mensagem de solidariedade.

Para já, Marlene Guerreiro não teme um impacto social muito significativo porque «o processo foi gerido com algum tempo. A primeira vez que ouvi que isto poderia vir a acontecer, fiquei muito preocupada. Estamos a falar de largas dezenas de pessoas. Mas quero crer, e espero que, até porque o mercado de trabalho está a responder de outra forma» que a maior parte dos funcionários e colaboradores da Nova Cortiça já tenham encontrado outras oportunidades de trabalho.

«As pessoas não devem ter receio de expor a sua situação. Temos um gabinete de apoio ao desempregado que trabalha muito em proximidade. O município está disponível para apoiar quem precise. Tal como queremos apoiar as novas empresas, também devemos ter solidariedade para com as que têm que fechar portas», sublinhou.