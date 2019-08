Animação, música, espetáculos e muita gastronomia e sabores do mar são algumas das centenas de possibilidades que compõem a agenda mensal editada pela Região de Turismo do Algarve (RTA).

Já disponível online, o Guia Algarve de agosto destaca o Festival do Marisco, em Olhão, o Festival da Sardinha, em Portimão, e a Noite Branca, em Loulé.

A sardinha assada é a personagem principal na cidade portimonense, com o evento dedicado a esta iguaria, que se faz acompanhar tradicionalmente pelo pão, batatas e a salada algarvia.

Com início a 7 de agosto, este festival prolonga-se até dia 11 e leva ainda, à margem do rio Arade, artesanato, animação e os concertos de Amor Electro, Bárbara Bandeira, Marco Rodrigues, C4 Pedro e Expensive Soul.

Já em Olhão, os sabores são do marisco no histórico festival que acontece anualmente no Jardim Pescador Olhanense, com vista para a Ria Formosa.

Entre os dias 9 e 14 podem ser apreciados camarões, amêijoas, ostras, sapateiras, lagostas, entre tantos outros tesouros da Ria, confecionados em diferentes pratos.

Durante seis dias, são também diversos os momentos musicais proporcionados por Matias Damásio, Áurea, HMB, a banda tributo aos Queen com «Killer Queen», Paula Fernandes, Ludmilla e os Resistência.

A terminar, mesmo no último dia do mês, 31 de agosto, os tons de branco inundam Loulé para a oitava edição da «Noite Branca», que acontece na zona histórica da cidade e invade os edifícios emblemáticos como o Castelo, a Igreja Matriz, Mercado Municipal, o Largo de São Francisco e a Avenida José da Costa Mealha.

E porque o Algarve é uma terra de atrações diversificadas, multiplicam-se os eventos por toda a região. Desde a cultura ao desporto, são várias as sugestões que fazem parte do «Guia Algarve» e que vêm animar quem nela vive ou a escolheu como destino de férias.

Entre elas contam-se a Fatacil, de 16 a 25 de agosto, em Lagoa; o Folkfaro, que junta grupos de folclore de todo o mundo na capital, entre os dias 17 e 25; o ESTAR – Encontros de Teatro e Animação de Rua, de 22 a 24, em Aljezur/Odeceixe; o regresso à Idade Média na Feira Medieval de Silves, de 9 a 18 de agosto e nos Dias Medievais de Castro Marim, entre 28 de agosto e 1 de setembro. Por fim, o International Masters Futsal, de 22 a 25 de agosto, em Portimão.

Já no teatro e nas artes plásticas, destaque para a peça «Casal da Treta» com José Pedro Gomes e Ana Bola, dias 23 e 24, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro, e a inauguração, a 3 de agosto, da exposição de pintura «Pax.02 – O Voo de Pax», de Débora Pax, que estará patente até ao final do mês na Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira.

Editado mensalmente pela RTA, o «Guia Algarve» é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 70 mil exemplares em agosto e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.