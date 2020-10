No sábado há «Música para Todos» no Castelo de Aljezur

Entrada é gratuita mas carece de inscrição.

O Castelo de Aljezur recebe no próximo sábado, dia 17 de outubro, às 17h30, o espetáculo «Música para Todos».

Trata-se de um ensemble de madeiras e percussão, que irá apresentar «peças de culturas musicais de diferentes pontos do mundo, inspirando à união e amizade entre os povos, numa interculturalidade inerente à globalização e considerando que a Música, como linguagem universal, foi desde sempre vetor de Educação para a Cultura e para a Arte».

Este espetáculo musical é o resultado de um projeto promovido pela Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º de Maio, com o apoio da Câmara Municipal de Aljezur, e faz parte do programa cultural DiVaM (Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve), da Direção Regional de Cultura do Algarve.

Todas as atividades culturais do DiVaM são de entrada gratuita, mediante inscrição prévia obrigatória, que pode ser realizada pelo 282 620 140 ou através de e-mail.