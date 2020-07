Nem a sanita «safou» traficante de droga detido em café de Almancil

Indivíduo fugiu para a casa de banho e atirou a droga para a sanita, mas GNR conseguiu recuperar o produto.

A Guarda Nacional Republicana de Loulé deteve na terça-feira, dia 21 de julho, em Almancil, um homem de 44 anos, em flagrante delito, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Tudo aconteceu no decorrer de uma operação de fiscalização a estabelecimentos. A GNR explica que «à chegada dos militares da Guarda ao local, o suspeito correu para a casa de banho e, numa tentativa de se desfazer do produto estupefaciente, atirou uma substância de cor branca (que se veio a confirmar ser cocaína) acondicionada em plástico, para dentro da sanita».

Devido «à rápida atuação dos militares, foi possível recuperar o produto estupefaciente, tendo o indivíduo sido imediatamente detido». Após isso, foi feita uma busca à sua residência, tendo sido apreendidas 31 doses de cocaína, uma dose de haxixe, 90 euros em numerário, dois telemóveis e dois cartões SIM.

No decorrer da operação, foi ainda detetado produto estupefaciente no interior do estabelecimento, nomeadamente 12 doses de haxixe, «pelo que o explorador do mesmo foi notificado e advertido, tendo ficado ciente de que, ao consentir que o espaço fosse utilizado para o tráfico e consumo de estupefacientes, incorria num crime punível com pena de prisão de um a oito anos», detalha a GNR.

Foram ainda elaborados dois autos de contraordenação por consumo de estupefacientes a duas pessoas que se encontravam no interior do estabelecimento. Já o suspeito, que conta com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi detido e presente ao Tribunal Judicial de Loulé.