Nelson Conceição nomeado nos International Portuguese Music Awards

O acordeonista algarvio Nelson Conceição foi hoje duplamente nomeado para os International Portuguese Music Awards (IPMA) 2020 e os vencedores serão conhecidos no próximo dia 25 de Abril, no Zeiterion Theatre, em New Bedford, Massachusetts (EUA).

Nelson Conceição está nomeado em duas Categorias: «Best Instrumental Performance» com o tema Mister Machado e «Best Traditional Performance» com Charolesca. Os dois temas integram o CD Descobrindo-me, lançado no ano passado.

Em cada Categoria existem quatro nomeados e só um será o Galardoado. Assim, em «Best Instrumental Performance» Nelson Conceição vai agora encontrar os portugueses Rodrigo Serrão e ZZmartins, e o luso-americano José Luis Iglesias.

Best Instrumental Performance 2020 – Nelson Conceição

Em «Best Traditional Performance» os outros nomeados são os lusos Myrica Faya, o luso-canadiano Tony Gouveia e a luso-americana Fátima Santos.

Best Traditional Performance 2020 – Nelson Conceição

Ao barlavento, o músico algarvio afirmou estar muito satisfeito com as duas nomeações. «Esta tarde recebi dois emails e confesso que não estava à espera. Agora vamos ver o que acontece no próximo dia 25 de abril. Não tenho a mínima ideia de quem são os júris, nem de quais os critérios de decisão. Vamos aguardar, mas sem grandes expectativas!»

Nelson Conceição acrescentou ainda que «estar duplamente nomeado é muito gratificante, mas é especialmente bom ver reconhecida uma parte das minhas raízes, através da Charolesca, e serem reconhecidos os meus antepassados, um mestre (Mister Machado), e o próprio acordeão algarvio.»

Os International Portuguese Music Awards atribuem anualmente galardões em 13 categorias e em 2020 os nomeados são provenientes de oito países diferentes. No ano passado, nos IPMA 2019, os Ronda da Madrugada, banda de folk/rock com origem na ilha de Santa Maria, Açores, conquistaram o Galardão «Best Traditional Performance» com o tema Ai ai vizinho. Em 2018 o Galardão «Best Instrumental Performance» foi entregue a um algarvio, Ricardo Martins, com o tema Corre corre corridinho. Nelson Conceição, com o seu acordeão, tinha contribuído para esse reconhecimento do guitarrista natural de Faro.

Antes de serem conhecidos os resultados finais dos International Portuguese Music Awards 2020 vai ser possível, no Algarve, ver Nelson Conceição em palco, no próximo dia 27 de março no Portimão Arena, durante um evento solidário de angariação de fundos. E depois, a 5 de abril, em Estói, na Grande Gala de Acordeão anualmente organizada pela Acestoi.