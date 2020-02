NAU Hotels & Resorts recruta para mais de 300 vagas de emprego

Grupo NAU Hotels & Resorts lançou uma campanha de recrutamento que visa preencher mais de 300 vagas em aberto nas suas unidades do Algarve, Alentejo e Lisboa.

Até 16 de fevereiro, o grupo está a receber candidaturas para 306 posições funcionais, que incluem as áreas de Cozinha, Economato, Housekeeping, Manutenção, Recepção, Restauração e SPA.

As ofertas disponíveis podem ser conhecidas no site da NAU, onde os interessados poderão fazer o seu registo, respondendo às vagas existentes, através do formulário de candidatura espontânea ou indicando a referencia da vaga a que se candidatam.

As vagas em aberto preveem sobretudo dar resposta às necessidades de recrutamento das unidades localizadas na Herdade dos Salgados e em São Rafael, mas também do empreendimento turístico Salema Beach Village, na praia de Salema, Lago Montargil & Villas, na vila de Montargil, e Palácio do Governador, em Lisboa.

Com as novas contratações, o grupo NAU Hotels & Resorts pretende reforçar os níveis de qualidade e satisfação de serviço ao cliente, apostando na valorização dos colaboradores e, desta forma, continuar a alcançar excelentes resultados para clientes, colaboradores e acionistas.

Ao ingressarem no grupo, os colaboradores selecionados encontram um ambiente atrativo, motivador e desafiante, assim como planos de aquisição de competências e desenvolvimento individual e progressão de carreira, com vista à atração e à fidelização de talentos à empresa e à marca.