Município volta a apostar num programa de animação de Natal diversificado, que pretende levar o espírito desta quadra às localidades do concelho, promovendo o comércio tradicional e atraindo visitantes. Haverá uma «Praça Natal» em Quarteira.

A chegada do Pai Natal volta a marcar o arranque deste programa. Em Loulé, o «velhinho das barbas brancas» chega no dia 30 de novembro, às 15h00, acompanhado por uma «Parada dos Sonhos» com os elementos das associações e clubes desportivos.

O meio de transporte utilizado pelo Pai Natal vai ser a grande surpresa neste momento, em que as muitas crianças que o irão esperar terão também a oportunidade de receber uma prenda entregue pelo próprio.

Já ao final do dia, a iluminação de Natal, que este ano é uma das apostas da Autarquia em termos de criatividade artística, será inaugurada. Refira-se que todas as freguesias do concelho terão um apontamento decorativo alusivo ao Natal, pois a ideia «é levar o espírito natalício a todo o território, do litoral à serra».

No dia 1 de dezembro, Quarteira (Praça do Mar, 11h00) e Almancil (Jardim das Comunidades, 15h30) também serão palco da chegada do Pai Natal, com o apoio das juntas de freguesia locais.

Em Quarteira decorre, neste dia, outro momento: a inauguração da «Praça Natal». Este ano, a Câmara de Loulé, com o apoio da Junta de Freguesia de Quarteira, decidiu criar, na Praça do Mar, mais um ponto de atratividade durante a época natalícia, onde não faltarão personagens que fazem parte do imaginário infantil, como os duendes que ajudam o Pai Natal na construção dos brinquedos.

Um carrossel, um insuflável, casinhas típicas de madeira, com espaços como a oficina do Natal ou bancas com iguarias desta quadra são alguns espaços que irão recriar esta «Praça».

Já na Rua Vasco da Gama, o coração da atividade comercial desta cidade, a Junta de Freguesia, com o apoio da autarquia, promove, de 14 a 24 de dezembro, das 11h00 às 18h00, a atividade «Rua de Natal».

Pretende-se, deste modo, «incutir uma maior dinâmica no comércio quarteirense nesta época natalícia».

O dia 6 de dezembro é outra das datas fortes deste programa de animação: será o momento em que a «Aldeia dos Sonhos», em Loulé, que é já uma das principais aldeias de Natal do sul de Portugal, abre as portas.

O dia inaugural volta a contar com o desfile das crianças dos estabelecimentos de ensino do concelho, que terão a oportunidade de ver, em primeira mão, o que há de novo nesta aldeia.

A Cerca do Convento, a Alcaidaria do Castelo, o Largo D. Afonso III e o Largo de S. Francisco vão acolher as várias áreas desta «Aldeia dos Sonhos» que estará aberta ao público até ao dia 29 de dezembro, com diversas atividades previstas.

E porque o Natal é (sobretudo) das crianças, à semelhança dos anos anteriores, a Câmara de Loulé irá apresentar também um espetáculo de Natal dirigido aos mais novos.

Este ano, com a chancela do canal Panda, «Era uma vez… Panda e os Caricas» vai estar no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, dia 7 de dezembro, em duas sessões: às 11h00 e às 15h00. Os bilhetes já estão à venda na ticketline.

O encerramento deste programa acontece na tarde de 5 de janeiro, junto ao Monumento Engº Duarte Pacheco, com o tradicional «Bolo-Rei Gigante» que «irá deliciar todos os que por aqui passarem para reviver uma das tradições ligadas a esta quadra».

Os responsáveis municipais consideram que «o Natal constitui um momento muito importante para o nosso concelho, não só por tratar-se do um ponto alto em termos de dinamização económica, em especial no que toca ao comércio, na designada época baixa do turismo, mas também pela vivência do espírito festivo, de paz e fraternidade que temos o dever de promover junto dos nossos concidadãos. É por isso que, ano após ano, apostamos num programa de animação diferenciador que tem sido reconhecido por todos aqueles que aqui vivem e que nos visitam».