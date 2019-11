«Não fiques de Fora» diz Turismo do Algarve aos autocaravanistas

«Não fiques de Fora» é o mote da mais recente campanha lançada pela Região de Turismo do Algarve (RTA) para os autocaravanistas.

O objetivo é incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e infraestruturas de acolhimento ao autocaravanismo existentes na região, de forma a que possam desfrutar do Algarve com todas as condições ao longo do ano.

Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao fim de dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) que conta com cerca de 30 espaços, entre os quais Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para Autocaravanas.

A campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o testemunho de utilizadores habituais dos parques de apoio da região e ainda um mini-guia desdobrável, em papel, que dá a conhecer as estruturas de acolhimento do Algarve, bem como as boas práticas a adotar pelos autocaravanistas.

Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de abastecimento de combustível e no meio digital em diversas plataformas, como o Youtube e as páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.

«O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no inverno e na primavera (entre janeiro e maio), o que se traduz numa efetiva atenuação da sazonalidade do destino. Interessa-nos por isso dar a conhecer os espaços destinados às autocaravanas, os quais cumprem requisitos e critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a experiência destes turistas. A campanha surge ainda para fomentar boas práticas, por contraponto a algumas situações críticas a que infelizmente continuamos a assistir de permanência em lugares não regulamentados na região», afirma o presidente da RTA, João Fernandes.

A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar, designada «Sustentur Algarve – preservação do património natural e cultural da região do Algarve».