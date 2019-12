«Não faltará nada» à primeira passagem de ano na Praia do Carvoeiro

Celebração é organizada, pela primeira vez, pela União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

A Praia do Carvoeiro prepara-se para receber o ano 2020 «em grande», com uma festa «onde não faltará nada». Além de «muita animação, bares, uma tenda que cobrirá o largo da praia, grandes músicos e fogo de artifício de aproximadamente 15 minutos», estão também prometidas «algumas surpresas».

A festa terá inicio às 22h00, com a presença de Chico Barata, levará à Praia os ritmos afro latinos até as 23h00.

De seguida serão os 5EXBand a marcar presença, com uma performance, até à 1h00, com um intervalo que 20 minutos para receber o ano novo e assistir ao espetáculo de pirotecnia.

Entre a 1h00 e as 3h00 da madrugada será a vez do MC Katorz (MC oficial do DJ Diego Miranda) subir ao palco com e acompanhar o DJ Alexandre Ramos.

A União de Freguesias revela que esta «será uma noite preparada ao pormenor onde teremos uma tenda a cobrir o largo da praia para que todos se sintam confortáveis, com bares abertos entre as 21h30 e as 3h00 e a circulação de transito cortada em parte da Rua dos Pescadores e Largo da Praia».

«A passagem de ano em Carvoeiro era um desejo antigo do nosso executivo. Desde 2014 que ponderávamos avançar mas temos consciência que os recursos humanos e financeiros da União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro são reduzidos. No entanto, com muito esforço, dedicação e ajuda de todos teremos uma grande noite em Carvoeiro», afirma Joaquim João, Presidente da União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro.