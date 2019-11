NacionalGest é novo patrocinador oficial do Sporting Clube Farense

Empresa de seguros associa-se a uma equipa que disputa atualmente a Segunda Liga, «mas tem pergaminhos antigos e valiosos no escalão principal do futebol nacional».

A NacionalGest Consultores de Seguros, empresa de mediação de seguros em Portugal, é o novo patrocinador oficial do Sporting Clube Farense

O acordo de patrocínio com a NacionalGest tem a duração de, pelo menos, uma época (2019/2020), traduzindo «um reforço da estratégia de marketing da consultora de seguros, que tem objetivos ambiciosos de crescimento do negócio tanto na região do Algarve como no resto do país».

Esta associação da NacionalGest ao Farense visa também «construir uma relação com os adeptos de futebol algarvios, pois esta modalidade desportiva está em forte crescimento na região, designadamente a nível dos escalões de aprendizagem».

Recorde-se que o Farense disputa o seu próximo jogo no sábado, 30 de novembro, às 11h00, no Estádio de São Luís.

A equipa comandada por Sérgio Vieira, líder da Segunda Liga, recebe o Desportivo de Chaves.