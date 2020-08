Música online e acrobacias aéreas marcam Dia da Cidade em Albufeira

Pandemia obriga comemorações do Dia do Município de Albufeira a assumir, este ano, uma roupagem diferente, com eventos transmitidos online, aviões na praia e sem o habitual fogo de artifício.

A Câmara Municipal de Albufeira preparou várias iniciativas para festejar a data que simboliza a entrega da Carta de Foral, em 1504, pelo rei D. Manuel I, cumprindo as normas sanitárias em vigor.

Neste dia que «se reveste de enorme peso institucional, numa homenagem à história e tradições da cidade», o programa protocolar mantém-se num formato adaptado à nova realidade.

O tradicional hastear da Bandeira arranca às 9h30, em frente ao edifício dos Paços do Concelho, com a presença dos membros do Executivo, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia e representantes de entidades militares, civis e religiosas.

A cerimónia conta com o toque do Hino Nacional pela Banda da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne e com a Guarda de Honra dos Bombeiros Voluntários de Albufeira.

A autarquia volta a realizar a sessão solene de atribuição de medalhas de bons serviços municipais aos funcionários com mais de 15, 25 e 35 anos de casa, nos graus bronze, prata e ouro, respetivamente, no Auditório Municipal, a partir das 10h00. Já o programa de animação junta um conjunto de iniciativas que poderão ser seguidas de várias formas.

Às 17h00 arranca a última sessão do Albufeira Summer Live, festival transmitido online em julho e agosto, juntando a música às paisagens do concelho. Nesta última edição, o cartaz e os cenários prometem «ser ainda mais surpreendentes».

A emissão terá início com a atuação de Dj China com Gil Abrantes Sax & Marco Semedo. Depois, às 18h30, entra no comando o ator Nuno Lopes, protagonista da série «White Lines» da Netflix, que se apresenta como Dj. As duas atuações vão acontecer em pleno mar de Albufeira, a bordo das embarcações do Yacht Day.

Esta é a sétima edição deste encontro náutico, que já é o maior do país, juntando empresas marítimo turísticas e proprietários de embarcações instaladas na região.

O encontro das embarcações acontece também às 17h00 em frente à Praia dos Pescadores e conta com a transmissão de todas as atuações musicais através da frequência FM 100.1. O Albufeira Summer Live terminará com a atuação dos The Gift, banda portuguesa que conta já com 25 anos de carreira, a partir de uma localização secreta.

As surpresas deste dia vão também acontecer nos céus da cidade, com a iniciativa «Albufeira Esta é a Praia». Este é um ciclo de espetáculos protagonizados nas praias, por aviões de acrobacia aérea sincronizada, sem aviso nem hora marcada, ao som de algumas das melhores bandas portuguesas, criado e produzido pela Tavolanostra Eventos Globais, empresa responsável pelo espetáculo do último fim de ano, Albufeira Carpe Nox.

Para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal, «esta é uma forma diferente de comemorarmos o Dia do Município de Albufeira, com conteúdos que respeitam as normas existentes, mas não deixando de cumprir vários objetivos: desde logo o de homenagear os nossos concidadãos que têm servido a causa pública, e com eles todos os albufeirenses, mas também o de promover iniciativas que valorizam Albufeira e as suas paisagens». Todas as atividades podem ser seguidas nas redes sociais da autarquia.