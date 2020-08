Música JÁ dá palco a jovens artistas algarvios a partir de sexta-feira

Mais uma edição do concurso promovido pelo IPDJ.

O Música JÁ – Concurso de Musica Moderna IPDJ Algarve 2020 arranca com a 1ª eliminatória na próxima sexta-feira, dia 7 de agosto, a partir das 22h00, com um novo formato de transmissão online em direto nas redes sociais do município de São Brás de Alportel e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Nesta eliminatória, regista-se a participação de quatro projetos musicais: Mateus Verde, Apocalypse, Maybe Kyes e WTDPG.

No dia 11 de agosto, terça-feira, em direto de Lagoa a partir das 21h00, realiza-se a 2ª eliminatória do Música JÁ, em que se apresentam a concurso os projetos musicais Elephant Woman, Catalina, Dispirited Spirits e Cranky Geeks, também transmitido nas redes sociais do município de Lagoa e do IPDJ.

Dos projetos musicais a concurso, foram selecionados os oito projetos que irão atuar nas referidas eliminatórias e que serão avaliados por um júri que valorizará a criatividade, a técnica, a performance em palco, assim como a originalidade e o conteúdo lírico e musical, apurando quatro projetos que irão disputar a final agendada para o dia 12 de agosto, a partir das 19h30, no Espaço Quintalão, em Faro, assinalando as Comemorações do Dia Internacional da Juventude.

Além da participação dos quatro projetos finalistas, a final do Música JA contará também com a atuação do projeto vencedor da 1ª Edição, os The Black Teddys.

O Música JÁ tem como objetivo principal «promover e divulgar projetos musicais amadores de jovens residentes na região do Algarve» e é uma iniciativa da Direção Regional do Algarve do IPDJ, produzido pela Mentecapta Produções Áudio, com uma parceria da Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Lagoa, Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, ETIC_ Algarve, RUA FM – Rádio Universitária do Algarve, Associação Académica da Universidade do Algarve e FNAC Portugal.

Os prémios do Música JÁ vão desde concertos no Festival F, Fatacil, Feira da Serra e numa loja FNAC, à gravação de um EP, passando pela produção de um videoclipe, a inclusão de um tema na programação diária da RUA FM e a oferta de um cheque formação ETIC_Algarve.