Música e sardinha assada nas festas populares de São Pedro em Faro

A União das Freguesias de Faro vai levar a efeito de 27 a 30 de junho, quinta-feira a domingo, as suas tradicionais festas populares que vão decorrer, como é hábito, no Largo de São Pedro, em Faro.

Esta iniciativa de carácter popular, tem o figurino do tradicional Arraial de Santos Populares, contando com sardinha assada, petiscos e muita animação.

A animação musical não faltará: logo no primeiro dia, quinta-feira, 27 de junho, acontece a atuação da banda Nestor e Nuno, havendo durante a noite a atuação da Marcha Popular da Bordeira.

No dia seguinte, sexta-feira, 28 de junho (véspera de São Pedro), é a vez do grupo musical Gerações animar a festa, contando também com a atuação da Marcha Popular da ACASO.

No sábado, 29 de junho, subirá ao palco o cantor Cristiano Martins, existindo ainda a participação da Marcha Popular da Alegria (Patacão).

Por fim, no domingo, será a vez do artista Jorge Miguel garantir a animação das Festas Populares de São Pedro, havendo ainda lugar à atuação da Marcha Popular da Movidance.

As festas têm entrada livre, e estarão abertas todos os dias entre as 18 e as 24 horas.