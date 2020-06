MUPIS digitais de Quarteira vão dar acesso grátis à Internet

Entraram em funcionamento esta semana, em Quarteira, dois MUPIS Digitais que constituem uma solução tecnológica criada no âmbito do projeto Quarteira Lab.

Os equipamentos, de dupla face, foram instalados junto ao Terminal Rodoviário e na Rua Vasco da Gama, ambos com a valência de disponibilizarem à população uma informação de qualidade e mais próxima do cidadão relativamente ao projeto em curso.

Serão facultadas ainda outras informações, por exemplo, sobre a COVID-19 e todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS), a utilização das praias e, numa mensagem de sensibilização para as questões ambientais, algumas dicas relacionadas com o contributo que cada um de nós pode e deve dar para a ação climática e para a salvaguarda do Planeta.

Outra das mais-valias destes equipamentos é que permitem o acesso público e gratuito à internet Wi-Fi, alargando o número de utilizadores na cidade, não só os residentes mas também os muitos turistas que por aqui passam ao longo do ano.

De referir que o projeto Quarteira Lab contará nos próximos meses com mais dois pontos gratuitos de acesso público à Internet na área do projeto – entre a rotunda do Terminal Rodoviário e a Rotunda do Polvo – e outras soluções para implementação e melhoria do espaço público.

«Junte-se a nós faça parte da solução!» é o mote de um projeto que está a marcar o pulsar da cidade de Quarteira em matéria ambiental, na linha daquela que é a política do município de Loulé para fazer face à emergência climática.

No âmbito do Quarteira Lab, já foram implementadas na área de intervenção diversas soluções de sustentabilidade que visam promover a descarbonização em meio urbano, das quais se destacam o parqueamento de bicicletas, o contador de bicicletas e peões, as papeleiras inteligentes ou os sensores para gestão eficiente de recolha de resíduos.