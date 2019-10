Municípios do Algarve vão criar rede regional de energia renovável

A Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve será a anfitriã da cerimónia para assinatura de um Memorando de Entendimento entre vários municípios do Algarve, na sexta-feira, dia 18 de outubro, a partir das 9 horas, no Palácio Gama Lobo, em Loulé.

Trata-se de um Memorando desenvolvido no âmbito do projeto europeu StoRES Promotion of higher penetration of Distributed PV through storage for all, financiado pelo Programa Interreg MED, e que visa envolver as autoridades locais para a criação de uma rede regional de cooperação para o autoconsumo de energia renovável e comunidades de energia, com vista a fomentar o aumento da implementação de soluções de energia fotovoltaica e armazenamento de energia na região do Algarve.

A energia e o ambiente são domínios que têm vindo tomar um maior peso na definição de políticas de âmbito municipal, nomeadamente na tomada de ações de âmbito local para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas.

Exemplo disso é a recente publicação da Diretiva (UE) 2018/2001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis.

Este diploma frisa a crescente importância do autoconsumo de eletricidade renovável, consagrando e definindo os conceitos de autoconsumidores de energia renovável e comunidades de energia.

Em paralelo, em Portugal, os recentes avanços previstos no Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC), bem como no Roteiro para a Descarbonização 2050, vêm colocar a problemática da energia e do ambiente na agenda local e regional e sublinham a urgência na sua resolução para atenuar o efeito das alterações climáticas.

O Algarve é uma região com elevado potencial de energia renovável, sobretudo a energia solar, e por isso importa que este recurso seja aproveitado para a produção de água quente (solar térmico) e para a produção de eletricidade, através da tecnologia fotovoltaica (PV).

De acordo com as últimas linhas de orientação da Comissão Europeia, o reforço das capacidades das soluções PV com armazenamento contribuirá para o desenvolvimento regional e local no que diz respeito à utilização de energias renováveis, com especial relevo para a produção descentralizada.

Neste enquadramento, as autoridades regionais e locais desempenham um papel crucial no que concerne à mitigação das alterações climáticas, promovendo a eficiência energética e uma maior utilização de energias renováveis.