Município de Lagoa formou colaboradores em Igualdade de Género

Outubro é o mês da Igualdade. Iniciou-se no dia 8, em Lagoa, a «Formação de Públicos Estratégicos para a obtenção da especialização em igualdade do género».

Até dezembro de 2021 vão estar envolvidas nesta formação cerca de 50 pessoas, entre dirigentes, técnicos e técnicas de várias áreas de atuação deste Município, interlocutores privilegiados e pontos focais que favorecem a implementação das políticas de igualdade e cidadania.

A cerimónia de abertura contou com a presença e intervenção do presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, e do Engenheiro Mário Parra da Silva, Fundador da APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial e Chair of the Board da Global Compact Network Portugal.

As ações de formação resultam da parceria encetada pelo Município de Lagoa com a APEE no âmbito de uma candidatura à Tipologia de Intervenção 36 – Combate às discriminações e aos estereótipos, cofinanciada pelo Programa Operacional Regional do Algarve (CRESC Algarve 2020), Portugal 2020 e União Europeia, através do fundo social Europeu (FSE), contribuindo para as metas definidas na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não discriminação 2018-2030 – Portugal + Igual (ENIND) e para o Plano Municipal para a Igualdade e Cidadania do Município de Lagoa.

Esta formação concorre para o mainstreaming de género, com a transversalização da igualdade de género na estrutura de gestão e funcionamento da autarquia, enquanto organização piloto ao nível das medidas promotoras de maior equidade e sustentabilidade nas suas três grandes dimensões, a económica, a ambiental e a social.

Desta forma, o município de Lagoa consolida o seu papel de instituição de referência na região e no país, profundamente comprometida com uma estratégia centrada nas pessoas, na prosperidade, na paz, nas parcerias e no planeta, sendo prioridade nos próximos anos garantir a formação dos seus recursos humanos nestas temáticas que convergem para as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas.