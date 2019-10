Município avança com Ecovia entre Aeroporto e Praia de Faro

Intervenção faz parte da empreitada de requalificação da estrada de acesso à Praia, adjudicada por 690 mil euros.

O município de Faro celebrou a dia 1 de outubro, mais um contrato para execução de uma importante obra de melhoria da rede viária do concelho.

Trata-se da empreitada de «requalificação da CM 527-1 com construção de ecovia», que tem como principal objetivo a implantação de uma pista ciclável na estrada municipal que dá acesso à Praia de Faro, no troço Aeroporto / Praia, na freguesia do Montenegro.

Com esta intervenção pretende-se dar continuidade à ciclovia existente que termina junto ao posto de abastecimento de combustível, formalizando uma ligação ciclável entre o aeroporto e a Praia de Faro.

Por outro lado, prevê-se a execução de uma rotunda no cruzamento da estrada municipal com a estrada Arábia / Quinta do Eucalipto e, ainda, a reconfiguração da entrada na Rotunda do Aeroporto, que passa a ter duas vias para melhor escoamento dos fluxos de trânsito.

A intervenção foi adjudicada à Sociedade Manuel António & Jorge Almeida – Construções, S.A. pelo valor de 690166,10 euros e, para além da restituição das melhores condições de circulação no tapete rodoviário e respetivas bermas, vem dar resposta à crescente utilização da bicicleta e demais modos suaves registada nos últimos anos, como meio de transporte de vários munícipes e visitantes, bem como melhorar a mobilidade sustentável, promover a prática desportiva e reduzir as emissões poluentes, sem esquecer a salvaguarda de ciclistas e peões.

O contrato segue agora para visto do Tribunal de Contas, ao abrigo das disposições legais em vigor.