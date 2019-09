Mulheres da indústria da música reúnem e atuam em Portimão

Portimão acolhe entre os dias 3 e 6 de outubro o primeiro encontro internacional da shesaid.so, uma rede mundial feminina que este ano celebra o quinto aniversário.

MEETSSS. Assim se designa o primeiro encontro internacional da comunidade criada em 2014 em Londres. Irá focar-se na diversidade e inclusão, no crescimento pessoal e profissional para as mulheres da indústria da música, bem como mostrar o trabalho de mulheres e outros talentos sub-representados no negócio musical.

Durante quatro dias, profissionais desta indústria de diversos países reúnem-se para partilhar experiências e ferramentas que possam orientar as futuras gerações de líderes no setor.

Entre as presenças anunciadas pela comunidade, destacam-se Jennifer Justice, responsável pela gestão das carreiras de artistas como Jay-Z ou Mark Ronson, Oronike Odeleye, coordenadora do One Musicfest de Atlanta (Estados Unidos da América), e Georgia Taglietti, da organização do Sonar de Barcelona.

No domínio das artistas, estão confirmadas a francesa Calling Marian, a italiana CRLN, a portuguesa Da Chick, a britânica Mica Coca, a japonesa Hanakito, entre outras.

O grupo de oradoras consiste em profissionais da indústria e outros indivíduos inspiradores nos seus campos que vão partilhar as melhores ferramentas para brilhar, retribuir à comunidade e guiar futuras gerações de líderes, no âmbito do crescimento pessoal e profissional ao empreendedorismo, diversidade e inclusão.

Durante o evento em Portimão estão programados vários espetáculos com artistas locais e internacionais, entre os quais Surma, Fábia Maia e os Studio Bros, que vão atuar na noite «Village Underground», no Museu de Portimão.

O MEETSSS juntará em Portimão membros do shesaid.so, rede global de mulheres na indústria musical, mas também figuras externas ao coletivo, provenientes de todo o mundo.

Um dos objetivos é «transpor a conexão digital e promover novas relações e sinergias. O evento é protagonizado por artistas e outras personalidades relevantes no mundo da música, que se destacam em inúmeros sectores da indústria, e está aberto a todos os géneros».

O MEETSSS terá início na quinta-feira, 3 de outubro, com uma noite dedicada ao panorama musical português.

Os eventos deste dia terão lugar no Museu de Portimão onde acontecerão três momentos musicais: Dj Set pelos Studio Bros e as atuações das artistas portuguesas Surma e Fábia Maia, no Auditório do Museu.

As atuações estão abertas aos assistentes do congresso, bem como ao público em geral. A primeira conferência e cocktail de abertura do MEETSSS decorrerão no interior do Museu.

A conferência conta com um painel de convidados que falará sobre o atual panorama da música em Portugal, entre os quais podemos encontrar a co-fundadora do «Village Underground» Mariana Duarte Silva e os jornalistas Rui Miguel Abreu e Núria Rito Pinto.

A programação completa de conferências arranca no Hotel Algarve, na sexta-feira, dia 4 de outubro. Neste dia acontecerão várias palestras, workshops e atuações, e também o jantar oficial para os participantes do evento, promovido pela Kobalt.

As conferências desse dia terão como foco a liderança no negócio da música, mentorship e soluções para tornar a indústria da música um lugar mais seguro para comunidades marginalizadas através de perspetivas interseccionais.

Este evento contará com noites temáticas em três espaços distintos, nomeadamente «A night at the Museum», «A night at the Casino» e «A Night at the Beach Club» com um programa específico para os apaixonados da indústria musical.

O programa detalhado poderá ser consultado no site oficial. Já os bilhetes também podem ser adquiridos através desta plataforma digital.

O MEETSSS é financiado pelo Turismo do Algarve e Turismo de Portugal, em parceria com a Agência PIPOL e com o apoio do Village Underground Lisbon e da Câmara Municipal de Portimão.