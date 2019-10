Mulheres à Obra já chegaram ao Algarve e querem ser mais

Apresentação da Coordenação Regional do Grupo decorreu em Portimão no dia 12 de outubro.

O grupo Mulheres à Obra, que já conta com mais de 95 mil mulheres empreendedoras, chegou ao Algarve e reuniu-se no sábado, dia 12 de outubro, em Portimão, onde foi apresentada a coordenação regional do Algarve.

O primeiro Encontro das Mulheres à Obra no Algarve reuniu mais de 50 mulheres.

O núcleo é coordenado por duas portimonenses, Ana Cristina Rosa e Patrícia Rosa, que explicaram como surgiu este coletivo nas suas vidas.

A vereadora Teresa Mendes esteve presente no evento que contou com o apoio do município de Portimão, e reforçou a disponibilidade da autarquia em apoiar futuras iniciativas.

O evento contou com várias empreendedoras de todas as regiões algarvias. Dez destas mulheres explicaram em pequenas apresentações qual o seu trabalho enquanto empreendedoras.

A coordenadora Ana Cristina Rosa deu uma pequena palestra sobre «Empreender com Propósito» trazendo algumas questões de reflexão para quem quer abrir novos negócios.