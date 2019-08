Mulher detida em Castro Marim por cultivo de cannabis

Comando Territorial da GNR de Faro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tavira, deteve no dia 2 de agosto uma mulher de 51 anos, por cultivar plantas de cannabis.

Os militares receberam uma denúncia sobre a existência de uma plantação de cannabis junto à ribeira da Foupana, em Castro Marim.

Na sequência, efetuaram várias ações de vigilância para identificar o autor da mesma, tendo as diligências culminado «com a detenção da suspeita em flagrante, no momento em que esta estava a regar as plantas».

A GNR acabou por desmantelar a plantação e apreender 95 plantas de cannabis, que se encontravam estrategicamente dissimuladas na vegetação e num terreno bastante acidentado, de difícil acesso.

As plantas encontravam-se «num estágio inicial de maturação, possuindo um tamanho entre os 50 e os 140 centímetros».

A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial no dia 3 de agosto, no Tribunal Judicial de Faro, tendo ficado sujeita às medidas de coação «de apresentação semanal no posto policial da área de residência e proibição de contactar com pessoas que consumam estupefacientes».