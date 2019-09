MUCID de Lagoa revê a «História Oral e Movimentos Sociais»

O MUCID – museu da cidadania e dos movimentos sociais de Lagoa promove mais uma conferência amanhã, sábado, dia 28 de setembro, às 17 horas no Auditório Carlos do Carmo.

O tema em destaque será «História Oral e Movimentos Sociais», dissertação a apresentar por Luísa Tiago de Oliveira, docente do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).

O MUCID – museu da cidadania e dos movimentos sociais é um projeto em curso e será instalado nos antigos Paços do Concelho de Lagoa, cuja abertura prevê-se para 2021, após obras de valorização no edifício que foi uma ermida construída no último quartel do séc. XVIII, e que em 1859 foi adquirida pela Câmara Municipal de Lagoa para aí instalar a casa da cidadania lagoense.

A última conferência deste ciclo aconteceu a 12 de setembro, no promontório de Nossa Senhora da Rocha, Porches, intitulada «Um programa de ação: transmitir o saber fazer, preservar a memória e lutar contra a corrente» e proferida por Filipe Themudo Barata, coordenador da Cátedra UNESCO em património imaterial, da Universidade de Évora.

A sessão foi aberta pela vereadora da cultura, Ana Martins, que apresentou o projeto MuCid e o integrou na estratégia cultural que está a ser implementada em Lagoa, onde as questões da cidadania são estruturantes.

Aproveitou ainda o momento para, em breves palavras, ressalvar a importância do património cultural e, em particular, daquele promontório, para um desenvolvimento sustentável.

Paulo Lima, antropólogo e coordenador do projeto, apresentou, de forma breve, o MuCid e o conferencista.

Filipe Themudo Barata, professor catedrático da Universidade de Évora, desenvolveu, e partilhou, uma reflexão sobre os atuais referenciais da sociedade global e como esses referenciais criam dificuldade na transmissão do património cultural imatrial, nomeadamente o património ligado às práticas sociais.

Foi também transmitida a importância da salvaguarda deste património, dando alguns exemplos de caminhos a seguir e de boas práticas, quer nacionais quer feitas em outros países, em particular em África.

A conferência contou com a presença musical do La Mar de La Música Ensemble, que interpretou temas seculares e religiosos transversais à cultura cristã, mourisca e sefardita, encontrados tanto em fontes escritas da época, como em recolhas feitas por etnomusicólogos.