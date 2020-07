Movimento transformou tampinhas em viseiras para Bombeiros algarvios

Para a empresa responsável pela ação, a SmartSkills Consulting, de Portimão, «é incrível como uma pandemia trágica pode inspirar e trazer à tona o melhor da natureza humana».

A ideia surgiu em abril, quando a empresa portimonense SmartSkills Consulting quis ajudar os Bombeiros algarvios, numa época em que o equipamento de proteção pessoal encontrava-se esgotado no mercado.

Depois de «uma extensa pesquisa online», a SmartSkills descobriu no Facebook o empresário Vítor Branco, que alegou poder transformar tampinhas de garrafas de água em hastes para viseiras.

Formou-se então a ideia de lançar um apelo nas redes sociais, pedindo ao público que doasse tampinhas. Logo após a publicação, a SmartSkills foi contactada pelo presidente do Moto Clube dos Bombeiros Portugueses, Sérgio Rodrigues, com quem passou a colaborar. Juntos, «aventuraram-se no desconhecido sem imaginar a resposta avassaladora e emocionante do público».

«O melhor da natureza humana veio à tona e centenas de moradores doaram as suas tampinhas, tendo o Motoclube angariado imenso plástico e coordenado toda a logística de recolha, embalamento e transporte de quase duas toneladas de tampinhas», explica a SmartSkills.

O resultado deste esforço coletivo resumiu-se na entrega, por parte de Vítor Branco, de algumas centenas de viseiras que foram distribuídas, pela mão do Moto Clube, por várias Corporações de Bombeiros no Algarve, bem como aos cuidadores que estão nos bastidores da linha da frente no interior Algarvio.

Depois desta ação, a SmartSkills Consulting e o Moto Clube dos Bombeiros Portugueses «gostariam de agradecer a todos os residentes do Algarve pela sua extraordinária solidariedade e sentido de comunidade».

A empresa portimonense apota ainda a ação do Moto Clube dos Bombeiros Portugueses , «que está de parabéns pela forma como trabalhou intensivamente dia e noite para recolher, limpar, embalar e transportar todo o plástico».