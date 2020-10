Movimento Sou Quarteira promove concerto «À Moda Quarteirense»

Entrada é gratuita e regras da DGS serão respeitadas.

O Parque Gago Coutinho, em Quarteira, recebe no próximo sábado, dia 31 de outubro, às 19h00, um concerto «À Moda Quarteirense», integrado no Movimento Sou Quarteira, através de um live acústico com alguns músicos desta cidade, numa encomenda do município de Loulé, cofinanciada pelo CRESC 2020.

De forma a oferecer «um momento único à cidade» e celebrar o talento local, perto de 30 artistas, dos mais conceituados a jovens promessas da música nacional, irão atuar num espaço onde, há menos de um mês, foi inaugurado um mural da autoria de outros três filhos da terra – Élsio Menau, Daniela Oliveira e Nuno Viegas-, num projeto também resultante de uma encomenda da autarquia, com cofinanciamento do CRESC 2020.

Em virtude das regras da Direção-Geral de Saúde, o número de lugares é limitado. Serão oferecidos bilhetes a quem queira assistir ao espetáculo, que poderão ser levantados a partir desta quarta-feira, 28 de outubro, no Centro Autárquico de Quarteira, num limite de dois bilhetes por cada pessoa.

Vai ser possível acompanhar a transmissão em direto no Facebook e Instagram do Movimento Sou Quarteira e do município, a partir das 19h00, dando a possibilidade a todos os interessados de ter acesso a este momento, que contará com artistas como Dino D’Santiago, Sacik Brow, Isa de Brito, Perigo Público, Edna Oliveira ou Bertílio, entre muitos outros.

Idealizado por Dino D’Santiago, Miguel Jacinto, Inês Oliveira e Naomi Guerreiro, quatro jovens da cidade, o Sou Quarteira é um movimento social e cultural, que tem na sua génese a afirmação da identidade cosmopolita de Quarteira na sua globalidade – geográfica, cultural, social e económica -, e que tem o ponto alto na realização do Festival com o mesmo nome dedicado às sonoridades urbanas.

Esta é uma ação integrada na preparação do álbum «À Moda Quarteirense», que será lançado em 2021, tendo igualmente o apoio da Câmara de Loulé.