Mostra de Xarém de Moncarapacho dá a provar iguaria com cariz solidário

Lucro ajudará nos custos da construção do CAO – Centro de Atividades Ocupacionais da Casa do Povo do concelho de Olhão.

A 2ª Mostra de Xarém de Moncarapacho decorre no próximo domingo, dia 5 de janeiro, a partir das 12h30, no Pavilhão de Eventos, situado no Largo do Mercado Mensal.

No certame, que terá música ambiente com Luís Pedro, poderão ser apreciados diversos pratos desta iguaria típica do Algarve, como xarém com grão, com ervilhas, com molho de peixe e com marisco.

A Mostra, organizada pela União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, com a colaboração do Agrupamento 1255 – Moncarapacho, do Corpo Nacional de Escutas, terá ainda um cariz solidário, como já havia acontecido na primeira edição: na altura, foi a APAR – Associação de Proteção de Animais de Rua – Moncarapacho/Fuseta a entidade beneficiada.

Este ano, o lucro apurado irá ser entregue à Casa do Povo do concelho de Olhão, para ajudar nos custos da construção do CAO – Centro de Atividades Ocupacionais, que a Casa do Povo irá edificar em Moncarapacho, dirigido a pessoas incapacitadas.

Será um espaço construído de raiz num terreno adjacente à sede da instituição, que vai empregar 12 técnicos especializados e acolher 30 jovens e adultos portadores de deficiência severa profunda.

Além deste apoio, a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta irá ainda disponibilizar uma verba no valor de cem mil euros, montante já aprovado em reunião de Executivo e em Assembleia de Freguesia.

Antes da 2ª Mostra de Xarém, no mesmo local (com início às 10h00) e também com organização da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, será realizado o tradicional Encontro de Charolas de Moncarapacho.

Na segunda-feira, Dia de Reis (6 de janeiro) as charolas irão atuar, a partir das 15h00, no Cinema Topázio, na Fuseta.