Monte Gordo honra Nossa Senhora das Dores com procissão

Vila de Monte Gordo homenageia a sua padroeira entre os dias 4 e 15 de setembro, com as tradicionais festividades em honra de Nossa Senhora das Dores a prometer «um clima de grande animação».

As comemorações têm início no dia 4 de setembro, quarta-feira, com a atuação da Banda Filarmónica da Associação Cultural de Vila Real de Santo António (VRSA), às 21h00, seguindo-se uma noite de fado com Elsa Jerónimo e Renato Néné.

No dia seguinte, 5 de setembro, o programa começa às 21h30 e conta com a atuação do Grupo Etnográfico Santo António de Arenilha e um espetáculo de flamenco da Academia de Baile Gracia Diaz.

A noite termina com um concerto de Sérgio Gonçalves e no dia seguinte, 6 de setembro, a partir das 22h00, a animação é assegurada pelos ritmos da Banda Fábio Lagarto, numa noite rematada pelo Dj Cabeça.

No sábado, 7 de setembro, a manhã fica reservada para atividades destinadas aos mais novos. Segue-se, às 17h00, o jogo de futebol de veteranos que opõe Beira-Mar e Vidigueira, bem como as habituais cerimónias religiosas na igreja de Monte Gordo.

A animação da noite começa às 22h00 e está a cargo da banda «Uns & Outros», Trio Sensação e Dj Karussa. Depois das corridas de barcos a remos, ao meio-dia, o ponto alto das festas é a procissão, no domingo, dia 8 de setembro, às 17h00.

Esta celebração percorre o areal da praia de Monte Gordo, sendo acompanhada por centenas de fiéis e turistas e também pelos barcos de pesca que, com as suas buzinas, anunciam a passagem do cortejo religioso.

No mesmo dia, às 22 horas, a Avenida Marginal de Monte Gordo recebe um concerto de Leo & Leandro, dupla que irá trazer os ritmos sertanejos à vila. A noite fica concluída com o tradicional fogo-de-artifício, à meia-noite.

O cartaz encerra no dia 15 de setembro, um domingo, com a eucaristia solene marcada para as 10h00.