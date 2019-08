Começou bem o VilaPalco, ontem à noite, no Jardim da Vila, com a atuação dos OCDM – Os Cantores de Monchique. Hoje e amanhã há mais.

Os OCDM no VilaPalco 2019.

Os Cantores de Monchique foram uma banda local que se notabilizou na década de 1990 e ficou na memória de muitos monchiquenses. No VilaPalco 2019 reencontraram-se para recordar esses anos, encheram o relvado do Jordim da Vila e foram muito aplaudidos.

Os OCDM no VilaPalco 2019.

Os OCDM no VilaPalco 2019.

Os OCDM no VilaPalco 2019.

Os OCDM no VilaPalco 2019.

Os OCDM no VilaPalco 2019.

Os OCDM no VilaPalco 2019 – participação especial do saxofonista Rogério Lima Duque.

Os OCDM no VilaPalco 2019.

Os OCDM no VilaPalco 2019.

Os OCDM no VilaPalco 2019.

No sábado há «Time For T» na Fonte da Mata Porcas, às 18 horas, «Toj Gatune», «Yakuza» e «Marlon Branco» no Café da Vila, a partir das 22 horas.

No domingo a programação começa com o «Canto para a Vila», às 14 horas no Miradouro, seguida da visita à Casa-Museu de Zé Ventura e da visita guiada por Monchique com o historiador José Gonçalo Duarte.

Depois, às 18 horas atua o «Ricardo Martins Trio» na Ermida de São Sebastião. Às 21 horas decorrerá a apresentação da «Orquestra de Fim-de-Semana» e a partir das 22 horas atuam «Yemadas» e «Rosa Choq».