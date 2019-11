Monchique Open Trail inclui caminhada solidária para ajudar bombeiros

Primeira edição desta competição é organizada pelo Monchique Resort & Spa e celebra a «forte ligação da unidade hoteleira à serra que lhe dá nome».

A prova está marcada para o dia 23 de Novembro, sábado, e à escolha dos atletas que se inscreverem estão três tipologias: uma caminhada de 8 quilómetros, um trail curto de 13 quilómetros e um trail longo de 23 quilómetros.

A ideia de organizar esta competição surgiu da vontade de assinalar o primeiro ano de operação do hotel sob a gestão da marca Discovery Hotel Management, que foi também o ano em que o hotel «encontrou a sua vocação para as atividades de bem-estar e desporto, particularmente as que acontecem ao ar livre».

«Com esta vocação tão vincada, uma equipa de profissionais habilitados e a localização do hotel na Serra de Monchique, organizar um trail acabou por ser o caminho natural», explica fonte da unidade hoteleira em nota de imprensa.

Para além disso, dado o passado recente de incêndios em Monchique que marcaram tão fortemente a paisagem da serra e a memória coletiva, optou-se por dar à caminhada de 8 quilómetros um cariz solidário – os cinco euros da inscrição na reverterão na sua totalidade para a Corporação de Bombeiros de Monchique. Já o valor da inscrição no trail é de 20 euros.

Tanto para a caminhada como para as provas de trail a inscrição pode ser feita por e-mail ou no site da Associação de Atletismo do Algarve.

Após a competição haverá ainda um momento de convívio, com a entrega dos prémios, animação e música. Para quem desejar pernoitar no Monchique Resort & Spa, existem pacotes de alojamento especiais, que incluem o valor da inscrição na prova e uma massagem após a mesma.