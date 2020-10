Município de Monchique distinguido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses com o selo «Comunidades Pró-Envelhecimento».

O município de Monchique foi distinguido com o selo « Comunidades Pró-Envelhecimento» pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Esta distinção pretende reconhecer as comunidades portuguesas cujas políticas, programas, planos estratégicos e práticas demonstram um compromisso forte e efetivo com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida.

Rui André, presidente da Câmara Municipal de Monchique, refere que «a atribuição deste selo e deste reconhecimento do trabalho municipal, constitui um orgulho para toda a comunidade de Monchique, sobretudo porque evidencia um árduo trabalho em rede e com a colaboração de vários parceiros locais».

Segundo o autarca «trata-se de um investimento material e humano ao nível do envelhecimento saudável e uma constante preocupação na procura de novos projetos, novas ideias e soluções para uma franja muito vulnerável da nossa sociedade».

«Uma opção estratégica cujas prioridades são há muito acolhidas com entusiasmo pela população e são agora reconhecidas como boas práticas. Acresce por isso a enorme responsabilidade desta distinção, que aceitamos com todo o empenho, por ser atribuída por uma respeitada ordem profissional, como é o caso da Ordem dos Psicólogos Portugueses», remata.

Monchique foi dos primeiros municípios do país a criar um Plano Estratégico para o Envelhecimento Ativo, tendo a execução do seu «Plano Gerontológico» criado, desde 2012, um conjunto de políticas sociais que têm promovido um envelhecimento ativo e de qualidade no concelho.

Esta estratégia constituiu-se mesmo como um marco identitário do concelho de Monchique, «onde o inevitável cenário de envelhecimento populacional ganhou relevo nas políticas públicas, resultando daí um vasto conjunto de iniciativas e programas direcionados para esta população».

Segundo a autarquia, a estratégia assenta em na promoção do envelhecimento bem-sucedido epromoção da saúde; valorização da imagem e participação social da pessoa idosa; vulnerabilidade funcional e social e, por fim, no turismo sénior.

Todos os programas, iniciativas e valências sociais criadas com base nestas premissas, reforçam todas as estratégias direcionadas e criadas para esta franja da sociedade, com destaque para a criação de postos de trabalho nesta área, como são exemplos as respostas sociais de Lar, Centro de Dia, Apoio domiciliário, cujas parcerias com o município de Monchique «têm assegurado mais qualidade de vida e respostas para os idosos institucionalizados, para além dos inúmeros programas destinados à população Sénior, com destaque para as atividades culturais, desportivas, assim como toda a dinâmica ao nível da Academia Sénior de Monchique».

Os cuidados e a literacia de saúde junto desta população também tem merecido especial destaque e resulta da parceria do Município com as Unidades de Saúde no concelho (UCC e UCSP).

A Ordem dos Psicólogos Portugueses refere em nota enviada às comunidades distinguidas que ficou evidenciado, até pela situação pandémica que o país tem vivido, que apesar das dificuldades e dos problemas, estas entidades «trabalham de forma sistémica de modo a que o envelhecimento dos cidadãos seja feito com mais bem-estar e saúde».

Reforça ainda que esta iniciativa e este reconhecimento «é ainda mais premente nesta altura, uma vez que reforça a necessidade de se perspetivar as comunidades como contextos de vida de excelência para a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido, com o objetivo de construir uma sociedade coesa, equitativa, inclusiva, saudável e segura, que promova o bem-estar e a contribuição cívica de todos os cidadãos».