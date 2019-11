Moncarapacho acolhe Feirinha de Natal e Encontro de Acordeão

Localidade recebe neste fim de semana, dias 30 de novembro e 1 de dezembro, a 8ª Feirinha de Natal, que pelo segundo ano consecutivo vai acolher o MonFole – Encontro de Acordeão de Moncarapacho.

O palco para «a mais antiga e original Feirinha de Natal que se realiza no concelho de Olhão» será o Pavilhão de Eventos, no Largo do Mercado Mensal.

Ao todo, cerca de quarenta artesãos da região vão expor e vender os seus produtos, num evento propício à compra de originais prendas de Natal. Haverá, claro está, artesanato, mas também rendas, bolos, licores, confeitaria regional ou brinquedos, que estarão à disposição dos visitantes a partir das 15h00 de sábado, 30 de novembro.

Nesse dia a animação começa às 16h30, com a atuação dos alunos da Escola de Dança Movidance, continuando às 18h00 com a música da Real Tuna Infantina, da Universidade do Algarve.

Às 21h00 realiza-se o 2º MonFole – Encontro de Acordeão de Moncarapacho, com as atuações dos consagrados acordeonistas Jorge Alves, natural de Moncarapacho e Rodrigo Maurício, da Lourinhã. Natural de Olhão, João Custódio completa o trio de convidados.

Este promissor acordeonista é aluno de Jorge Alves e, recentemente, conquistou o 1º lugar na categoria de 14 anos, Variete/Jazz/World Music, no Internacional Open Trophy, do 69º Troféu Mundial de Acordeão, que decorreu em Loulé.

Já no domingo, dia 1 de dezembro, e aproveitando a realização do Mercado Mensal de Moncarapacho que ocorre de manhã no largo contíguo ao Pavilhão de Eventos, o certame começa às 9h30, sendo que às 11h00 o saxofone de Toi Picoito irá recordar grandes músicas do mundo.

No período da tarde, às 14h00, atuam os alunos da escola de dança Urban Xpression, e meia-hora depois sobem ao palco os alunos da «escolinhadohelder», para um espetáculo musical até ao encerramento do certame (17h00).

Este evento é organizado pela União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta e tem entrada gratuita e livre.